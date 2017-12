VERONA, FARES VERSO IL RECUPERO

31 dicembre 2017

Allenamento mattutino per l’Hellas Verona presso il centro sportivo di Peschiera. Lavoro di scarico ed esercitazioni tattiche per chi è sceso in campo contro la Juventus, mentre gli altri hanno svolto una prima fase di riscaldamento, passando ad esercizi di forza e resistenza alla velocità. Allenamento che si è concluso con esercitazioni di possesso palla e una partitella a campo ridotto. Mohamed Fares ha svolto parte dell’allenamento con i compagni ed è sempre più vicino il rientro in gruppo. Assenti Simone Calvano, a causa di una sindrome influenzale e Alessio Cerci, quest’ultimo per un permesso concordato con la società. La squadra tornerà in campo il 2 gennaio.