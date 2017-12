VERONA, DIFFERENZIATO PER QUATTRO GIOCATORI

24 dicembre 2017

Allenamento mattutino per l’Hellas Verona presso il centro sportivo di Pescheria. Divisione in due gruppi per gli uomini di Pecchia: lavoro defaticante per chi ha giocato ieri, mentre chi non è sceso in campo ha svolto una prima fase di riscaldamento in palestra per passare successivamente ad un lavoro di resistenza alla velocità. La seduta si è conclusa con esercitazioni sul possesso palla e partitella. Lavoro differenziato per Caceres, Cerci, Fares e Valoti. Assenti Buchel e Kean a causa di una sindrome influenzale. La squadra tornerà in campo martedì 26 dicembre.