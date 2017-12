VERONA: DIFFERENZIATO PER CERCI, FARES E SOUPRAYEN

27 dicembre 2017

Procede intensamente la preparazione in vista della sfida del Bentegodi di sabato sera che chiuderà la 19esima giornata di Serie A. Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center "Il Paradiso" di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, dopo una prima fase di riscaldamento, ha svolto lavoro di forza in palestra ed esercizi di trasformazione sul campo. Infine, possesso palla e una partitella di chiusura, a campo ridotto. Lavoro differenziato per Cerci, Fares e Souprayen.