VERONA, DIFFERENZIATO PER CERCI E SOUPRAYEN

26 dicembre 2017

Il Verona di Pecchia è tornato ad allenarsi con una seduta pomeridiana in vista della sfida di sabato contro la Juventus. Caceres, Valoti e Kean sono rientrati in gruppo svolgendo l'intera sessione con esercitazioni basate sul possesso palla e sul lavoro atletico. A fine giornata la partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato solo per Cerci e Souprayen, mentre Buchel ha smaltito l'influenza riprendendo regolarmente gli allenamenti.