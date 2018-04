VERONA: DIFFERENZIATO PER CALVANO

27 marzo 2018

Sabato per il Verona ci sarà il difficile esame contro l’Inter. Per la squadra di Pecchia, dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazioni tattiche, c’è stato un lavoro prevalentemente atletico nell'allenamento di oggi con una partitella in famiglia nel finale. Ha svolto differenziato Simone Calvano, mentre ha lavorato regolarmente in gruppo Thomas Heurtaux. Per domani è prevista una sola seduta a partire dalle 11.