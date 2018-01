VERONA, CERCI PARZIALMENTE IN GRUPPO

18 gennaio 2018

Verona al lavoro per prepararsi in vista dell'appuntamento del Bentegodi contro il Crotone. Dopo riscaldamento ed esercitazioni tattiche, Pecchia ha concluso l'allenamento con calci piazzati. Alessio Cerci e Mattia Zaccagni hanno svolto parte del lavoro con il gruppo: il primo, su Instagram, ha postato anche un'immagine accompagnata da un “riprendere confidenza” per sottolineare il graduale recupero.