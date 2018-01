VERONA, CERCI E ZACCAGNI PARZIALMENTE IN GRUPPO

17 gennaio 2018

Prosegue la preparazione del Verona al prossimo appuntamento di campionato, che vedrà protagonisti gli scaligeri allo stadio Bentegodi domenic alle ore 15 contro il Crotone. Per il gruppo agli ordini del tecnico Fabio Pecchia, seduta con lavoro di forza e trasformazione sul campo. Successivamente squadra suddivisa in due gruppi, che si sono alternati tra possesso palla ed esercitazioni di tiro in porta. Alessio Cerci e Mattia Zaccagni hanno svolto parte della seduta con il gruppo.