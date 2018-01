VERONA, CARACCIOLO: "KOULIBALY HA TOCCATO ME E NICOLASO"

6 gennaio 2018

“Stavamo tenendo bene il campo contro una grande squadra, affrontandola con la giusta intensità”. Così Antonio Caracciolo, il difensore del Verona, commenta la sconfitta col Napoli: “Sul loro primo gol Koulibaly ha toccato me e anche Nicolaso. C'è rammarico perchè ultimamente stiamo disputando delle buone partite anche sotto l'aspetto dell'agonismo, ma per portare a casa punti dobbiamo dare ancora qualcosa in più. Alla ripresa del campionato dobbiamo continuare il nostro percorso con ancor più forza per cercare di raggiungere la salvezza”.