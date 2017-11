VERONA, CACERES AUMENTA I CARICHI DI LAVORO

31 ottobre 2017

Allenamento mattutino per i giocatori del Verona. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, si è divisa in due gruppi: chi è sceso in campo contro l'Inter ha svolto lavoro defaticante, per gli altri riscaldamento tecnico, possesso palla, lavoro atletico e partitella. Caceres aumenta progressivamente i carichi di lavoro, differenziato per Ferrari e Kumbulla. Franco Zuculini prosegue nel lavoro personalizzato.