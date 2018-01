VERONA, BRUNO ZUCULINI SI FERMA: IN DUBBIO PER NAPOLI

4 gennaio 2018

Verona al lavoro in vista del prossimo delicato impegno, in programma allo stadio San Paolo sabato alle ore 15. Stamattina a Peschiera nell'ultimo allenamento prima della rifinitura di domani e della partenza per il capoluogo campano. Il gruppo, guidato da mister Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento tecnico con la palla, passando successivamente ad esercitazioni tattiche, prima di terminare l'allenamento con una serie di conclusioni verso la porta. Durante la seduta si è fermato Bruno Zuculini, a causa di un risentimento ai flessori della gamba sinistra. Assente Simon Laner, a causa di una sindrome influenzale. La seduta di domani, a porte chiuse, è stata anticipata alle ore 11.