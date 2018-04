VERONA: ASSENTE MATOS, DIFFERENZIATO PER HEURTAUX

1 aprile 2018

Allenamento per il Verona nel giorno di Pasqua, in vista della sfida col Benevento di mercoledì 4 aprile. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, si è divisa in due gruppi: lavoro defaticante tra campo e palestra per i calciatori che hanno disputato la partita di ieri, mentre gli altri hanno cominciato la seduta con riscaldamento e torelli, passando successivamente ad una serie di esercitazioni sul possesso palla. Spazio poi al lavoro aerobico, prima di concludere la seduta con una partitella. Assente Ryder Matos, mentre Thomas Heurtaux ha proseguito nel lavoro differenziato. Domani è in programma una seduta mattutina a porte chiuse.