Ventura tira dritto: fatta l'Italia per il Bernabeu

31 agosto 2017

La scelta di Montolivo, a dieci mesi dalla sua ultima gara da titolare in azzurro. Ed era (non è una coincidenza la scelta del ct) Italia-Spagna a Torino, finì 1-1 e Montolivo s'infortunò alla mezz'ora, lasciando il campo, al suo posto Bonaventura. Da lì, per il rossonero, una stagione piena di problemi (fisici), un lento recupero e una lenta ripresa per riprendersi il dovuto. Montella non l'ha mai scaricato, difendendolo nei momenti di crisi col pubblico rossonero. Ventura non l'ha mai accantonato, richiamandolo appena possibile. (In campo a Nizza il 7 giugno nel finale dell'amichevole contro l'Uruguay, 3-0).

Ecco dunque Montolivo, che nel torrido agosto si è pure ripreso il ruolo di leader del Milan, con lui De Rossi e Verratti avanzato per un trio di centrali di centrocampo chiamato a soffocare il palleggio spagnolo e a prenderne -fin dove possibile- il predominio. E' lì che si gioca la partita, è in quella zona che si decidono le sorti della sfida.



Lascia perplessi la rinuncia a Insigne, che nel Napoli d'agosto ha messo in mostra il suo talento (conosciuto) e un'ottima condizione. Ma per impiegare Insigne, Ventura deve far ricorso al 4-4-2 (provato in allenamento) o al 4-3-3 (o 3-4-3) rinunciando però a Immobile. E' una scelta di modulo, dunque tecnica, che esclude Insigne dall'inizio e ne prepara l'impiego a partita in corso: c'è sempre il tempo per decidere le sorti di una partita.



La probabile formazione (3-4-1-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Conti, De Rossi, Montolivo, Darmian; Verratti; Belotti, Immobile.