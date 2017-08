Ventura ripesca Montolivo. Panchina per Insigne

30 agosto 2017

Ultime da Coverciano, e le novità sono due. La prima: Lorenzo Insigne. Il più in forma degli azzurri corre il serio rischio di non esserci, sabato sera a Madrid, e per scelta tecnica di Ventura che pure l'ha ricoperto di elogi. Sarebbe l'uomo in più a partita in corso. La seconda: Riccardo Montolivo che si è ripreso il Milan e sta per riprendersi pure la Nazionale. Nel 3-4-1-2 anti-Spagna con Verratti trequartista e Immobile-Belotti in zona-gol.