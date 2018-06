VENTURA: "HO TANTA VOGLIA DI TORNARE"

31 maggio 2018

"Dopo 30 anni di calcio vissuti in maniera corretta e professionale ho tanta voglia di tornare ad allenare, ma non allenero' mai piu' una nazionale. Non vivere la squadra tutti i giorni non e' il mio lavoro". Lo ha detto l'ex ct della Nazionale italiana di calcio Giampiero ventura a Radio Crc. "Se mi sento deluso, arrabbiato o tradito? La mia figura la associo a tutti e tre gli aggettivi, ma non voglio argomentare per non scendere nei dettagli. Ci sara' tempo e modo". Ventura deve "stare sul campo. Prendere giovani e farli diventare importanti, e' questo il mio lavoro". Glissa sulle responsabilita' della disfatta preferisce mettersi sul mercato. "Con mia grande sorpresa - ammette Ventura -, ho avuto piu' di un contatto, pero' non mi posso permettere di sbagliare. Dico comunque che ho una grande voglia di rimettermi in gioco e rispondere non a parole, ma sul campo". Su Ancelotti al Napoli dice: "De Laurentiis ha lanciato un messaggio dicendo che non si accontenta piu' di giocare bene e arrivare secondo, adesso vuole vincere. Poi pero', dopo i messaggi lanciati devono esserci i fatti, e quindi una campagna acquisti importante che permetta all'allenatore di vincere lo scudetto. L'obiettivo del Napoli non deve essere piu' entrare in Champions, ma vincere lo scudetto".