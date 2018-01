VENDITA MILAN: GHEDINI INCONTRA IL PROCURATORE DI MILANO

16 gennaio 2018

L'avvocato storico di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, ha incontrato il procuratore di Milano Francesco Greco in Procura. Tre giorni fa Greco, parlando coi cronisti, aveva chiarito che "allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita dell'A.C. Milan" e che il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, responsabile del pool reati economico finanziari, non aveva aperto "alcuna indagine". Oggi l'incontro con Ghedini che era assieme all'avvocato Salvatore Pino, legale di Fininvest.