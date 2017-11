Vecino: "Troppo entusiasmo dei tifosi? No, ci fa solo bene"

3 novembre 2017

Settantaduemila a San Siro per Inter-Torino. La raccomandazione del club: le sciarpe, per dare un segno in più. La voglia di volare appartiene ai tifosi interisti. La voglia di farlo, tenendosi ancorati alla realtà, è l'idea-base di Spalletti e dei giocatori. Ne parla Matias Vecino, interista da cinque mesi e da subito elemento-base della squadra.



"L’entusiasmo dei tifosi? Per me è sempre positivo, ti dà una carica e una spinta in più. Siamo felici di vedere i tifosi così carichi ma dobbiamo continuare così perché la strada è ancora lunga", dice. Siete consapevoli di essere tra le squadre più forti? "Sicuramente vincere aiuta ad aumentare la consapevolezza ma dobbiamo ripeterci ogni domenica perché ci sono altre squadre forti che viaggiano insieme a noi e non possiamo pensare ad altro. Dobbiamo vincere domenica perché è l’unico modo per rimanere in alto".



L'obiettivo realistico era e resta quello di un posto nella Champions 2018-'19. "Sì, questo è l’obiettivo principale. Vogliamo dare il massimo, vogliamo rimanere in alto in classifica ma la Champions rimane il nostro primo obiettivo".