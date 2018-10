V. ENTELLA, GOZZI: "SITUAZIONE PARADOSSALE, PRONTI A CHIEDERE I DANNI"

01/10/2018

"Il Collegio di Garanzia del Coniha deciso di riammettere l'Entella in B vista la penalizzazione del Cesena da scontare sulla passata stagione. A fronte di questa decisione la Federazione e la Lega B hanno impugnato questa sentenza della giustizia sportiva". Antonio Gozzi non ci può credere e commenta così la paradossale situazione della Virtus Entella che non sa ancora se giocherà in Serie C o in Serie B. "È una decisione senza precedenti, anche perché la Federazione ha fatto ricorso contro se stessa visto che era stata la Procura Federale a chiedere la penalizzazione del Cesena sulla stagione 2017/2018", ha detto il presidente del club ligure. Che poi ha applaudito al decreto Salvini che prevede il passaggio diretto al Tar per i ricorsi: "Il sottosegretario Giorgetti credo abbia recepito le difficoltà, per questo sta pensando di abolire la giustizia sportiva. Noi saremo presenti al TAR, difenderemo le nostre ragioni. Come finirà non lo so. Ma dovessimo essere riammessi alla B troppo tardi, (c'è un limite invalicabile oltre il quale diventerebbe impossibile recuperare le partite, ndr), ci sarà una forte richiesta di danni. Ho già dato mandato a una società di valutarli". Infine Gozzi è tornato a parlare della decisione di Mauro Balata: "Non si capisce perché la Lega B impugni una sentenza di una propria affiliata. La situazione paradossale è che per la Lega Pro noi siamo in B e non ci fa giocare, interpretando correttamente la sentenza del collegio. Tutta questa situazione crea un danno economico e anche un danno morale".