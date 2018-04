Usa fuori dal Mondiale, Arena: "Un vero fallimento"

11 ottobre 2017

Quello degli Stati Uniti è stato un autentico fallimento: la nazionale a stelle e strisce è fuori dai Mondiali per la prima volta dopo 32 anni. Lo ha ammesso anche il ct Bruce Arena in conferenza stampa dopo la decisiva sconfitta per 2-1 contro Trinidad e Tobago: "Non abbiamo scuse. Abbiamo fallito. Questo è il mio lavoro e avrei dovuto fare di più per raggiungere il nostro obiettivo. Questo è un vero fallimento".