USA, ADDIO AL CALCIO PER DEMPSEY

30/08/2018

“Dopo averci pensato a lungo io e la mia famiglia abbiamo pensato che è questo il momento giusto per dire addio al calcio". Inizia così la conferenza stampa nella quale Clint Dempsey, miglior marcatore di sempre della Nazionale degli Stati Uniti. Dempsey, 35 anni, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo: "Voglio ringraziare tutti coloro che ho incrociato nel corso della mia carriera, diventare un giocatore professionista è stato sempre un mio sogno. In particolar modo voglio ringraziare le squadre in cui ho militato nella mia carriera. New England Revolution, Fulham, Tottenham, Seattle Sounders e la squadra nazionale maschile degli Stati Uniti".