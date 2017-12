Uragano-Kane: supera Messi e Shearer, spaventa la Juve

26 dicembre 2017

Tutti ai piedi di Harry Kane . Wembley, Londra, la Premier: si celebra l 'uomo dei record . L'attaccante del Tottenham , infatti, autore di una tripletta al Southampton nel 5-2 finale , entra di diritto nella storia del calcio inglese ed europeo. In un colpo solo, il numero 10 (ma che più 9 non si può) degli Spurs ha superato Alan Shearer come numero dei gol segnati in un anno solare in Premier e Leo Messi per numero di gol segnati nel 2017.

Una tripletta tira l'altra, un record tira l'altro. Harry Kane non si ferma più e la Juve, prossima avversaria di Champions negli ottavi di Champions League (andata a Torino il 13 febbraio, ritorno a Londra il 7 marzo) è avvisata: fermarlo, per Chiellini e compagni, non sarà facile, soprattutto se il 2018 sarà come il 2017. Nell'anno solare che sta per chiudersi, infatti, il bomber di Mauricio Pochettino ha toccato la vertiginosa cifra di 39 gol in stagione, tre in più di quelli che Shearer aveva messo a segno con la maglia del Blackburnnel 1995.



Dopo 27 anni, quindi, è crollato il record di segnature in Inghilterra, ma Kane è riuscito nell'impresa di superare anche Leo Messi. I 54 gol segnati nell'anno solare dalla Pulce del Barcellona, infatti, passano in secondo piano dopo che l'inglese, con la tripletta al Southampton, ha toccato quota 56 diventando il miglior marcatore del 2017. Un'annata super che, considerato il talento di Kane, è destinata a non rimanere isolata. La Juve spera che si prenda almeno una pausa in Champions League...