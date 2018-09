UNITED: POGBA ATTACCA MOURINHO

24/09/2018

Nuovo attacco di Paul Pogba a Jose Mourinho dopo il deludente pareggio del Manchester United contro il Wolverhampton. L'ex centrocampista della Juve ha criticato la tattica di gioco dei Red Devils, sostenendo che la squadre dovrebbe "attaccare" di più. In casa dobbiamo giocare meglio di quanto fatto contro i Wolves, siamo qui per attaccare, se giochiamo così è più facile per noi", ha detto il campione del Mondo parlando con la stampa inglese. Non posso dirlo io, non sono l'allenatore".