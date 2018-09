UNITED, MOU: "STIAMO MIGLIORANDO"

21/09/2018

DOpo un inizio di stagione altalenante, con due sconfitte nelle prime tre gare di Premier e poi tre vittorie di fila, José Mourinho intravede la via giusta per dare continuità di rendimento allo United. "Dobbiamo ancora migliorare in difesa - ha spiegato lo Special One -. Ma la squadra è più compatta e solida, c'è più empatia e comunicazione". "Stiamo migliorando", ha concluso.