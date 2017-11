UNDER 21: PETRETTA VOLTO NUOVO NEL TEST CON LA RUSSIA

2 novembre 2017

Reduce dai successi nelle amichevoli contro Slovenia, Ungheria e Marocco, la Nazionale Under 21 andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva contro i pari età della Russia, che affronterà sempre in amichevole martedì 14 novembre (alle 18,30) nello stadio 'Benito Stirpe' a Frosinone. Per il quinto confronto contro la Nazionale russa (bilancio di tre vittorie per l'Italia e una sconfitta), Luigi Di Biagio ha convocato 23 calciatori: l'unico volto nuovo è quello del difensore del Basilea, classe '97, Raoul Petretta, alla prima chiamata in maglia azzurra. L'elenco dei convocati. Portieri: Emil Mulyadi Audero (Venezia), Simone Scuffet (Udinese). Difensori: Kevin Bonifazi (Torino), Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Bari), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Raoul Petretta (Basilea), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari). Centrocampisti: Nicolo' Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo), Manuel Locatelli (Milan), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio). Attaccanti: Federico Bonazzoli (Spal), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Ascoli), Riccardo Orsolini (Atalanta), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Atalanta).