UNDER 21, PETRETTA LASCIA IL RITIRO

10 novembre 2017

Dopo il test di ieri con il Pescara (successo per 2-1 della squadra di Zeman), la Nazionale Under 21 è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio sotto una fitta pioggia al Centro Sportivo Poggio degli Ulivi in vista dell'amichevole con la Russia in programma martedì allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. Per il match con la Russia, dopo i forfait dei giorni scorsi di Calabria e Bonifazi, sostituiti da Calabresi e Felicioli, Di Biagio dovrà rinunciare anche a Raoul Petretta, il terzino sinistro del Basilea alla sua prima convocazione in maglia azzurra costretto a lasciare il ritiro a causa di un risentimento muscolare. Domani mattina la squadra sosterrà l'ultimo allenamento in Abruzzo e nel pomeriggio raggiungerà Frosinone.