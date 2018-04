Under 21, Pellegrini: "Con la Spagna può succedere di tutto"

25 giugno 2017

La sfida di Cracovia metterà di fronte le due nazionali più titolate d’Europa a livello di Under 21 (5 tornei continentali vinti dagli Azzurrini, 4 dagli spagnoli). "Avevamo già affrontato la Spagna a marzo e i giocatori li conosco molto bene. Ci sono stelle internazionali come Asensio e Saul quindi sappiamo sarà non sarà facile - ha spiegato Pellegrini - Asensio ha vinto la Champions League e probabilmente gioca nella squadra più forte del mondo. E' normale che sia lui al centro dell'attenzione. Ma anche noi abbiamo giocatori fortissimi come Berardi e Bernardeschi".



Il centrocampista del Sassuolo racconta quali sono i suoi modelli. "Mi piacciono tanto De Rossi e Pogba. Mi piace molto vedere giocare il francese perche', oltre a delle incredibili qualità, mostra una tranquillità pazzesca. Mi diverto a guardarlo". Sul giocatore più bravo con cui ha giocato, non ha dubbi: "Berardi ha delle qualità enormi che probabilmente non ha ancora espresso al 100%. Se devo fare un altro nome dico Higuain: ha una cattiveria impressionante nel fare le cose, la stessa di altri giocatori della Juventus come Bonucci, Chiellini e lo stesso De Rossi della Roma. Sono degli esempi per noi ragazzi giovani".



Chiusura di intervista sugli obiettivi personali. "Ora il mio obiettivo è l'Europeo. In generale voglio continuare a crescere e, passo dopo passo, diventare un grande calciatore, confermarmi in nazionale".