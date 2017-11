UNDER 21, LOCATELLI: "BELLO ESSERE CAPITANO"

12 novembre 2017

Prosegue il raduno della Nazionale Under 21, che questa mattina si è allenata a Ferentino in vista dell'amichevole in programma martedì a Frosinone. Nel nuovo impianto della città laziale, inaugurato poco meno di due mesi fa, andrà a caccia del suo primo gol con l'Under 21 Manuel Locatelli, capitano in occasione del test di giovedì con il Pescara di Zeman: "E' sempre bello indossare la fascia soprattutto qui in Under 21. E' stata una gran bella soddisfazione e ringrazio di questo il mister". Martedì con la Russia l'Italia può conquistare il quarto successo consecutivo dopo le nette vittorie con Slovenia, Ungheria e Marocco: "Sarà dura - avverte Locatelli - , ma stiamo bene e ci stiamo allenando intensamente, daremo tutto in campo e vogliamo vincere anche per non deludere i tifosi che verranno allo stadio a sostenerci. Dobbiamo giocare anche questa partita senza pensare che si tratta di un'amichevole per arrivare ad avere il ritmo gara che ci sarà all'Europeo". Domani sera gli Azzurrini saranno davanti alla tv a tifare per la Nazionale nel ritorno del play off Mondiale con la Svezia: "Siamo tutti con loro e anche la spinta di San Siro sarà importante".