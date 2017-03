Under 21, la prima volta di Chiesa: tutti i convocati di Di Biagio

16 marzo 2017

Prima chiamata azzurra per Federico Chiesa: l'attaccante della Fiorentina è stato convocato dal ct Gigi Di Biagio in vista delle prossime due amichevoli dell'Under 21 contro Polonia e Spagna, in programma il 23 e 27 marzo. Tra le novità ci sono anche il difensore della Spal Kevin Bonifazi e la punta dell'Ascoli Andrea Favilli, al debutto in Nazionale proprio come Chiesa. Gli azzurrini si raduneranno domenica sera a Roma.