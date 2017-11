UNDER 21 IN RITIRO IN ABRUZZO

5 novembre 2017

Da domani e per tutta la settimana, la under 21 del ct Luigi Di Biagio, sarà in Abruzzo, e si allenerà presso il centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo (Pescara), per preparare l'amichevole del 14 novembre con la Russia a Frosinone. Domani gli azzurrini si raduneranno alle 12.30 presso l'Hotel "Ekk" di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara), e nel pomeriggio, alle 15.30 sosterranno il primo allenamento. Doppie sedute di allenamento martedì e mercoledì, mentre giovedì 9 novembre alle 15.30, allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia", la under 21 giocherà una gara amichevole con il Pescara di Zeman, che farà le prove generali in vista della gara di campionato di domenica prossima a Bari.