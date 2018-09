UNDER 21, IL 15 OTTOBRE SFIDA ALLA TUNISIA

18/09/2018

Lo stadio 'Romeo Menti' di Vicenza ospiterà lunedì 15 ottobre l'amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Tunisia. Si tratta del quarto impegno stagionale per gli Azzurrini, un match che sarà preceduto dall'amichevole con il Belgio in programma giovedì 11 ottobre allo stadio 'Friuli' di Udine, in una delle città in cui si svolgerà la Fase finale del prossimo Europeo che l'Italia ospiterà insieme a San Marino. Ripartirà, quindi, da Udine e Vicenza la marcia dell'Italia verso il torneo continentale: dopo la sconfitta (3-0) con la Slovacchia subita a Dunajska Streda lo scorso 6 settembre, la squadra di Luigi Di Biagio è tornata a cogliere un successo che mancava da quasi sei mesi battendo 3-1 l'Albania nell'amichevole disputata l'11 settembre alla 'Sardegna Arena' di Cagliari. L'Under 21, al primo confronto ufficiale con la Tunisia, giocherà per la sesta volta a Vicenza, dove è imbattuta avendo raccolto quattro successi e un pareggio (1-1, gol di Cerri) con la Serbia il 2 settembre 2016 nell'ultimo match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2017.