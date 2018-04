Under 21, Gagliardini: "Chiedo scusa per l'espulsione"

29 giugno 2017

L'Under 21 ha fatto rientro in Italia dopo l'eliminazione in semifinale con la Spagna. Una ferita aperta e ancora dolorosa, soprattutto per Gagliardini che si sente colpevole per l'espulsione rimediata. Accorato il suo messaggio: "Chiedo scusa, anche se non può bastare a giustificare 2 anni di duro lavoro, di sacrifici da parte di tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa esperienza unica. Chiedo scusa per il mio imperdonabile errore".