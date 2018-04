UNDER 21, EVANI: "I RAGAZZI HANNO DATO TUTTO"

27 marzo 2018

"Sapevamo che era una gara complicata, perché la Serbia è un'ottima squadra, ci ha creato qualche problema ma avevamo preparato bene la partita e abbiamo dimostrato grande carattere". Questa l'analisi di Alberico Evani dopo la vittoria della sua Under 21 contro la Serbia. "Questo gruppo ha tanto talento, anche perché dobbiamo considerare che mancavano alcuni giocatori infortunati e altri che sono andati con la Nazionale maggiore. Ma i ragazzi hanno dato veramente tutto in queste due partite e li ringrazio per quello che mi hanno dimostrato", ha aggiunto al sito della Figc. "Oggi il gol è valso la vittoria - sottolinea invece Vido - quindi sono contento il doppio, ma siamo stati tutti bravi perché siamo riusciti a battere una grande squadra. Abbiamo difeso tutti e undici e anche chi e' entrato in campo nel secondo tempo ha fatto bene".