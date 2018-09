UNDER 21, DI BIAGIO: "MOLTE COSE DA MIGLIORARE"

06/09/2018

"La Slovacchia ha meritato di vincere, ha giocato meglio di noi che eravamo sempre in ritardo sulla palla. La Slovacchia la conoscevamo, non ha perso un contrasto e ha corso di più. Può accadere in momenti come questo, siamo a settembre e la stagione è ancora all'inizio, ma non deve essere una giustificazione". E' il commento del ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio dopo la sconfitta in casa della Slovacchia (3-0). "Cerchiamo di vedere le cose positive, che sono poche; abbiamo comunque avuto l'opportunità di fare qualche esperimento, abbiamo almeno provato un altro tipo di gioco che ci può servire", ha spiegato il mister azzurro. "Ora - ha aggiunto - dobbiamo cercare di migliorare da subito, già dalla gara di martedì prossimo con l'Albania. E di cose da migliorare ce ne sono. Mi dispiace perché a me non piace perdere: cerchiamo sempre di vincere e di giocare bene e oggi invece non abbiamo fatto né l'uno né l'altro".