UNDER 21, DI BIAGIO: "CON LA RUSSIA VINCERE E DIVERTIRE"

13 novembre 2017

"Dobbiamo fare una bella partita, divertire il pubblico e vincere". Luigi Di Biagio, commissario tecnico della Nazionale Under21, parla alla vigilia del test con la Russia a Frosinone. "Giocheremo in uno stadio bellissimo, nuovo e molto affascinante - ha dichiarato il tecnico - . La Russia sta facendo bene è seconda nel girone alle spalle della Serbia e si sta giocando la qualificazione per l'Europeo del 2019. E' una squadra tosta, che non ci farà respirare. Dovremo leggere la gara e adattarci come abbiamo sempre fatto".