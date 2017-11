Under 21: azzurrini sconfitti 2-1 dal Pescara di Zeman

9 novembre 2017

L'Under 21 esce sconfitta per 2-1 dall'amichevole contro il Pescara, disputata allo stadio 'Adriatico'. Gli uomini di Zeman si sono imposti sugli azzurrini di Di Biagio grazie alle reti di Mancuso al 31' e di Cappelluzzo al 16' della ripresa, che hanno rimontato il gol del momentaneo vantaggio dell'Italia con Vido al 10'. Il match è servito all'Under per preparare il test del 14 novembre a Frosinone contro la Russia. Legni per Vido e Cutrone.