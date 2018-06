UNDER 15, L'INTER BATTE 5-0 LA JUVE E VINCE LO SCUDETTO

14/06/2018

E due. Dopo aver vinto lo scudetto Primavera, l'Inter si cuce il tricolore sul petto anche con gli Under 15. Netto il successo in finale contro la Juve campione in carica, protagonista di giorni piuttosto tormentati dopo il caso esploso a causa del coro anti-Napoli diffuso via social al termine della vittoria in semifinale con gli azzurri. "Avremmo voluto ritirare la squadra, poi la Figc ci ha convinto ad onorare l'impegno", ha ammesso il vice direttore sportivo bianconero Federico Cherubini. La partita ha visto l'Inter vincere 5-0, di Benedetti (doppietta), Gnonto, Zanotti e Ballabio le firme nerazzurre.