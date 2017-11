UFFICIALE: LAZIO-UDINESE SI RECUPERA IL 24 GENNAIO

7 novembre 2017

Lazio-Udinese, rinviata domenica scorsa per il maltempo, sarà recuperata mercoledì 24 gennaio alle ore 19. Oppure alle 20,45 se l'altro recupero in calendario il 24 gennaio Samp-Roma (alle 20,45) sarà anticipato al 13 dicembre. Evento possibile se la Samp non dovesse qualificarsi per gli ottavi di Coppa Italia. Lo ha deciso la Lega calcio