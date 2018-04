Ufficiale: l'Uefa ha respinto la richiesta di voluntary agreement del Milan

15 dicembre 2017

La Uefa ha respinto la richiesta presentata dal Milan per quanto riguarda il voluntary agreement previsto dal regolamento del Financial Fair Play. La decisione era nell'aria e anzi era prevista dopo i segnali negativi espressi la scorsa settimana. Ora si attendono le motivazioni. Il Milan a questo punto dovrà adottare un'altra strategie per mettere a posto i conti con l'Uefa.

Lo annuncia l'organo di governo del calcio europeo in una nota. "La Camera Investigativa dell'indipendente Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa - si legge - ha analizzato la richiesta presentata dall'Ac Milan per quanto riguarda il voluntary agreement previsto dal regolamento del Financial Fair Play".

"Dopo un attento esame di tutta la documentazione presentata e delle spiegazioni fornite - informa la Uefa - la Camera ha deciso di non concludere il voluntary agreement con l'Ac Milan". In particolare, si legge ancora, "la Camera ha considerato che, a oggi, ci sono ancora delle incertezze per quanto riguarda il rifinanziamento del debito che deve essere rimborsato a ottobre 2018 e le garanzie finanziarie fornite dai maggiori azionisti".

"L'Ac Milan continuerà ad essere soggetto all'attuale monitoraggio e la situazione verrà valutata di nuovo nei primi mesi del 2018", conclude la nota della Uefa.