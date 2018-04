Ufficiale, Gattuso-Milan fino al 2021: "Sono qui per merito di Fassone e Mirabelli. Ritorneremo in alto" C'è la firma sul contratto per i prossimi tre anni. L'ad Fassone: "Con Rino un progetto molto interessante"

5 aprile 2018

Gattuso rinnova con il Milan fino al 2021. Lo ha annunciato l'a.d. rossonero Marco Fassone da Casa Milan: "Non abbiamo discusso neanche tanto con il mister - ha esordito - Abbiamo messo a fuoco il nostro progetto che riteniamo estremamente interessante, Rino sarà l'allenatore del Milan per i prossimi tre anni". Un progetto ambizioso per Gattuso, che guadagnerà circa 2 milioni di euro annui a salire: "Spero di riportare presto in alto questo club".

Nuovo contratto, perché se lo merita. Rino Gattuso al Milan fino al 30 giugno 2021 è un atto dovuto, e dettato dal suo buon lavoro che dura da 4 mesi e 7 giorni. Dall'autunno in grigio di Montella alla scelta di Rino, promosso sul campo dalla Primavera rossonera: pareva un azzardo, ci credeva molto Mirabelli, aveva convinto Fassone, ne era felice Silvio Berlusconi e le cose, dopo il mese di rodaggio e di vera sofferenza, ecco, si sono sistemate. Ed è sbocciato qualcosa che è un progetto di lunga scadenza.

GATTUSO: "RINGRAZIO PER LA FIDUCIA" Queste le prima parole di Gattuso dopo la firma sul nuovo contratto: "Ringrazio per l'opportunità. Senza Fassone e Mirabelli non sarei qui, mi è stata data questa occasione e sono contento di allenare una squadra gloriosa come il Milan. Ringrazio i ragazzi e il mio staff. Vi ringrazio per la fiducia, speriamo di riportare presto in alto il Milan". Queste le prima parole di Gattuso dopo la firma sul nuovo contratto: "Ringrazio per l'opportunità. Senza Fassone e Mirabelli non sarei qui, mi è stata data questa occasione e sono contento di allenare una squadra gloriosa come il Milan. Ringrazio i ragazzi e il mio staff. Vi ringrazio per la fiducia, speriamo di riportare presto in alto il Milan".

FASSONE: "ABBIAMO UN PROGETTO IMPORTANTE"

L'ad rossonero, Marco Fassone, ha così commentato l'ufficialità del nuovo contratto di tre anni che lega Gattuso al Milan: "E' una delle scelte più sentite che abbiamo fatto da quando siamo qui e lui in questi mesi ha fatto un lavoro straordinario. Con Rino possiamo fare veramente un progetto importante sul lungo periodo, ci abbiamo messo tanto a rinnovare per colpa mia perché ero sempre via. Ma Rino è assolutamente voluto da tutti noi".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X