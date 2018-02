Ufficiale: a Gigi Di Biagio la Nazionale del dopo-Ventura

5 febbraio 2018

E' il primo, concreto, passo dopo-Ventura e di una Nazionale che da tre mesi aspettava il nuovo commissario tecnico. Per Di Biagio due partite, il 23 marzo contro l'Argentina a Manchester e il 27 marzo a Londra contro l'Inghilterra, amichevoli. Saremo gli sparring-partner, dobbiamo abituarci all'ingrato ruolo. Le cose sono andate così.

Per quanto riguarda i candidati al ruolo di ct, con la nomina del tecnico che guiderà la Nazionale nel biennio 2018-2020, verso l'Europeo, la disponibilità degli interessati sarà fondamentale. Costacurta aveva detto: "Alcuni sono sotto contratto ed è difficile anche andarci a parlare, come ha sottolineato Conte, che si è auto-escluso. Lo stesso Mancini è sotto contratto. Bisogna capire quelli che possono essere interpellati e chi no".

Ancelotti ci è chiamato fuori, Fabbricini ha spiegato che "uno come Ranieri non ha niente meno degli altri candidati". Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha spiegato che uno "col profilo di Cesare Prandelli andrebbe bene". Questa è un'opinione. Non c'è fretta.



La nomina del nuovo ct sarà fatta a giugno, quando i giochi dei club saranno chiusi e si entrerà nel clima Mondiale. E se poi Di Biagio, che ha in mente la missione Europei Under 21 2019, si giocano in Italia, farà sfracelli contro argentini e inglesi? Piano. Piano. Lui ha in mente l'Under 21. Anche se la panchina massima, si sa...