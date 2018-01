Uefa Team of the year: ci sono Buffon e Chiellini

11 gennaio 2018

Niente da fare, invece, per gli altri juventini in lizza: Alex Sandro, Miralem Pjanic e Paulo Dybala si sono dovuti accontentare della semplice nomination, così come Bonucci e il napoletano Mertens, gli altri rappresentanti della nostra Serie A. Una squadra dei sogni quella votata dai lettori, messa in campo con un 4-3-1-2 iper-offensivo. La coppia d'attacco, manco a dirlo, è quella formata da Leo Messi e Cristiano Ronaldo. L'argentino ha preso più voti del portoghese (477.036 contro 444.430), ma non sono stati i più votati. Con il 73,7% delle preferenze a fare incetta è stato Sergio Ramos, davanti al compagno di team Marcelo (558.495).



Per Buffon si tratta della quinta presenza nel Team of The Year, dopo quelle del 2003; 2004; 2006 e 2016. Per Chiellini, invece, questa è la prima inclusione all'interno della formazione ideale.