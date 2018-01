Uefa Nations League, pericolo Spagna e Germania per l'Italia

23 gennaio 2018

L'Italia giocherà 4 partite (andata e ritorno) fra settembre e novembre: se chiuderà al primo posto, si qualificherà per la fase finale della competizione, in programma a giugno 2019. In caso di secondo posto invece l'avventura si ferma a novembre, così come se dovesse arrivare ultima, ma in questo caso verrà retrocessa in 2a divisione per l'edizione successiva della Nations League.

REGOLAMENTO E CALENDARIO

- Le 55 squadre partecipanti vengono divise in quattro Divisioni, A-B-C-D, in base al ranking all'11 ottobre 2017, ovvero al termine delle qualificazioni per il Mondiale FIFA 2018. Nelle Serie A e B verranno inserite 12 squadre, 15 nella Serie C e 16 nella Serie D. Sono previste promozioni e retrocessioni e si giocano partite di andata e ritorno.

- Divisione A (dov'è inserita l'Italia): le 12 squadre vengono divise in 3 fasce da 4 (azzurri in seconda fascia) e con queste fasce saranno composti 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le 4 vincitrici disputeranno la Final Four (semifinali e finale secche) che assegnerà il trofeo, mentre le quattro squadre peggiori retrocedono in B (da dove saliranno altre 4 squadre) per il torneo successivo del 2020. Stessa cosa per le altre due divisioni.

- Le gare della fase a gironi di UEFA Nations League si svolgeranno nell'arco di sei giornate da settembre a novembre 2018. Le Final Four alle quali parteciperanno le vincitrici dei quattro gironi della Divisione A si disputeranno nel giugno 2019 e una si laureerà campione della UEFA Nations League.



Come cambieranno le qualificazioni per gli Europei?

La UEFA Nations League si intreccia con le qualificazioni agli Europei 2020, rassegna continentale che si disputerà in maniera itinerante (anche a Roma) e a cui non sono già ammessi i Paesi organizzatori. Tra fine 2018 e inizio 2019 si sorteggiano i 10 gruppi: 5 da 5 squadre (nei quali saranno inseriti per sorteggio i 4 finalisti di Nations) e 5 da 6 squadre. Per un totale di 55 nazionali europee. Le prime 2 di ogni gruppo vanno direttamente alla fase finale: in totale 20. I restanti quattro posti saranno assegnati proprio tramite la UEFA Nations League alle vincitrici degli spareggi in programma a marzo 2020.



I playoff, in programma come detto nel marzo 2020, prevedono la partecipazione di 16 squadre, cioè quattro per ciascuna Divisione della competizione (nel caso in cui una formazione si fosse già qualificata attraverso i classici tornei, allora lascerà il posto alla formazione con il ranking migliore). All’interno della Divisione si disputeranno delle semifinali secche e poi le Finali, che assegneranno gli ultimi pass a disposizione. Questo significa che anche le nazionali più deboli (quelle della Division D) avranno un posto garantito agli Europei.



Il calendario:

- 24 gennaio 2018: sorteggio

- 7 settembre 2018: prima giornata

- 12 ottobre 2018: seconda giornata

- 16 novembre 2018: terza giornata

- 20 novembre 2018: quarta giornata

- 7 giugno 2019: semifinali

- 11 giugno 2019: Finale

- 26 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020

- 31 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020