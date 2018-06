Uefa, il ranking delle italiane nell'ultimo decennio: crollano le milanesi

5 giugno 2018

Ha scalato la classifica anche il Napoli, che è passato dalla posizione numero 113 di 10 anni fa, alla 17esima attuale. Migliorano anche la Roma (dal 21esimo al 14esimo posto), la Lazio (dal 74esimo al 36esimo) e la Fiorentina (dal 44esimo al 29esimo).



Per la Juventus il quinto posto attuale è il miglior piazzamento dell'intero decennio mentre per l'Inter l'83esimo di oggi è il peggiore. Anche per il Milan il 53esimo di oggi è il piazzamento peggiore degli ultimi dieci anni. Per la cronaca, il podio dei tre migliori club nel ranking Uefa è occupato da Real Madrid, Atletico Madrid e Batern Monaco, seguiti dal Barcellona.