UEFA, CEFERIN CANDIDATO UFFICIALMENTE PER UN SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE

21/08/2018

La Federazione slovena (NZS) ha annunciato ufficialmente la candidatura del suo ex numero 1 Aleksander Ceferin per un secondo mandato da presidente dell'UEFA grazie al sostegno di un gruppo di diverse federazioni, fra cui l'Italia. Otto federazioni hanno inviato una "proposta ufficiale" per sostenere Ceferin, 50 anni, presidente della UEFA dal 2016 e successore di Michel Platini, si legge sul sito web della Federcalcio slovena. Le otto federazioni che hanno reso noto la loro scelta sono: Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Isole Faroer, Islanda, Italia e Irlanda. La Norvegia ha formalizzato il proprio sostegno a nome delle sei federazioni nordiche (le quattro scandinave più Isole Faroer e Islanda). Le elezioni sono in programma il 7 febbraio 2019 a Roma. Ogni candidato avrà tempo fino al 7 novembre a mezzanotte per depositare presso la UEFA almeno tre sostenitori fra le federazioni affiliate.