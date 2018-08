UDINESE, VIZEU: "ZICO UNO DEI MIEI IDOLI"

22/08/2018

"Zico è uno dei miei idoli, non solo perché ha giocato come me nel Flamengo e nell'Udinese. E' una persona che nella mia vita ha un ruolo molto importante e a Rio mi è stato molto vicino. Mi ha dato consigli utilissimi e mi ha chiesto di farne tesoro. Continuiamo a tenerci in contatto, anche su Instagram. Lo ringrazio e lo saluto con grande affetto". Felipe Vizeu, attaccante brasiliano, 21 anni, ex Flamengo, arrivato a Udine con il mercato estivo, ha raccolto così virtualmente il testimone del campione del passato bianconero. "Nel Flamengo giocavo come "centravanti d'area, ma ho fatto anche il secondo attaccante e il laterale, ho giocato in tutte le posizioni", ispirandosi a "Ronaldo e Adriano". "La differenza principale tra il calcio italiano e quello brasiliano è il lavoro della difesa. Per gli attaccanti è molto difficile arrivare in porta, i difensori marcano stretto. Non è facile realizzare una goleada".