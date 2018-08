UDINESE, VELAZQUEZ: "SAMP DURA DA AFFRONTARE MA HO FIDUCIA"

25/08/2018

Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con la Sampdoria: "Sono una squadra difficile da affrontare - ha affermato - Giampaolo lavora molto bene, mi ispiro a lui e a Sarri. Stiamo provando a cambiare vari moduli, potremmo giocare anche a due punte. Sappiamo cosa fare, non sono preoccupato per i gol subiti in queste prime gare. Il pari con il Parma mi soddisfa, ma possiamo fare meglio".