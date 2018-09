UDINESE, VELAZQUEZ: "NON E' SCONTRO-SALVEZZA"

22/09/2018

E' inutile nasconderlo. Il Chievo è "un avversario diretto" dell'Udinese nella conquista dell'obiettivo stagionale, quello di guadagnare un altro anno di permanenza in A. Per questo sebbene sia "ancora presto per considerare una partita come uno scontro-salvezza", "vincere conta". Eccome. Julio Velazquez inquadra così la trasferta che domani porterà l'Udinese sulle sponde dell'Adige. "Se si pensa a pareggiare si rischia di perdere. Andiamo sempre a testa alta e giochiamo per vincere", esplica la sua filosofia. "La squadra è forte e viva. Sono molto soddisfatto dei ragazzi. L'atmosfera è buonissima". Il tecnico spagnolo si fida del lavoro fatto in settimana. "E' vero, il Chievo ha preso tanti gol con la Fiorentina ma ho visto tutte le partite che ha disputato quest'anno e penso sia una squadra forte. Ha cambiato modulo quasi tutte le partite e siamo pronti per contrastarli che giochino con un modulo o con un altro".