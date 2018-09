UDINESE, VELAZQUEZ: "MERITAVAMO IL PAREGGIO"

02/09/2018

Il tecnico dell'Udinese, Velazquez, commenta così il ko contro la Fiorentina: "Il nostro primo obiettivo è giocare bene, poi ci sono partite dove possiamo giocare di più la palla e altre meno, penso che oggi la prestazione sia stata buona, più senza palla che con la palla, ma questo è il calcio, oggi abbiamo lavorato tantissimo e speso tanto. Sono orgoglioso dei miei giocatori, prima del loro gol potevamo segnare noi, ci siamo posizionati male sulla transizione, dobbiamo imparare dagli errori fatti e pensare alla prossima partita. Gol preso in contropiede? Mi fa rabbia non tanto per me, ma per giocatori e tifosi, perché abbiamo lavorato bene, giocando in uno stadio difficile, è un peccato subire gol in una situazione così. Se non riesci a contenere subito devi fare fallo, ma possiamo imparare, siamo giovani, miglioreremo, sono molto orgoglioso di quanto fatto. Lo 0-0 per noi ci stava, la Fiorentina arrivava dopo una vittoria di 6 reti, lo 0-0 per la partita vista ci stava, costruire il gioco non è così semplice, soprattutto in trasferta, a Firenze, con un cambio di modulo dettato dalle assenze, penso che per come eravamo messi abbiamo fatto bene, ovvio che si può fare meglio, il pensiero è sempre quello, ma penso che la squadra ha lavorato tanto e il risultato giusto era un altro".