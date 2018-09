UDINESE, VELAZQUEZ: "LASAGNA È DA NAZIONALE"

15/09/2018

Nonostante Kevin Lasagna non abbia ancora segnato in questo inizio di stagione, il suo allenatore Julio Velazquez lo difende: "È un giocatore che si mette sempre a disposizione della squadra, con un cuore molto grande. Mi piace molto, sono soddisfatto di lui". Il tecnico dell'Udinese tesse le lodi del suo attaccante nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con il Torino ed è pronto a schierarlo titolare: "Ha la mia fiducia, domani giocherà dall'inizio", assicura. E poi lo sponsorizza per i colori azzurri. "Penso che possa essere una possibilità in più per la Nazionale, si mette a disposizione della squadra, poi ogni partita è una storia differente".