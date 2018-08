UDINESE, VELAZQUEZ: "BUON MERCATO, TEODORCZYK PARTE DALLA PANCHINA"

18/08/2018

Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato a Parma: "Potremmo cambiare qualcosa dopo la partita di coppa con il Benevento, che non è piaciuta a nessuno - ha spiegato - E' anche una questione fisica, se avessimo fatto subito il secondo gol, chissà. Del mercato sono molto soddisfatto, ho preso decisioni in pieno accordo con la società. Dei nuovi, Ekong è già pronto, D'Alessandro non si allena da cinque giorni e non sarà convocato. Teodorczyk non è in forma, ma verrà con noi a Parma, potrebbe entrare a gara in corso".