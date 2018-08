UDINESE, TEODORCZYK: "VOGLIO ESSERE UTILE"

24/08/2018

"Non ho ancora parlato individualmente con l'allenatore ma penso che si aspetti molti gol da me". L'attaccante polacco Lukasz Teodorczyk, arrivato a Udine dalla compagine belga dell'Anderlecht nell'ultimo giorno del calcio mercato estivo, presentato ufficialmente oggi alla stampa, ha spiegato che si deve "ancora ambientare" ma cercherà "di imparare l'italiano il prima possibile e di essere utile alla causa bianconera". "Sto ancora imparando la filosofia dell'allenatore - ha detto - sto lavorando bene sia con Mister Velazquez che con i miei compagni. Mi alleno costantemente, non sono ancora nella forma migliore ma lo sarò in breve tempo - ha aggiunto spiegando anche la sua esultanza dopo i gol - è semplicemente la lettera T, l'iniziale del mio cognome". Al centro di diverse voci di mercato nel corso dell'estate, Teodorczyk non ha voluto svelare chi lo aveva cercato. "Non voglio parlare delle offerte che ho ricevuto: voglio solo ringraziare l'Udinese, un club in cui posso migliorare e che mi permettera' di fare il salto di qualità".